Se derrite el Glaciar del Juicio Final de la Antártida

CDMX, México.- El glaciar Thwaites de la Antártida, mejor conocido como el Glaciar del Juicio Final, está filtrando agua tibia en sus puntos débiles, lo que empeora su derretimiento originado por el aumento de las temperaturas, según una publicación de dos artículos en la revista Nature.

El Glaciar del Juicio Final tiene más o menos las dimensiones de Florida, representando más de medio metro o 1.6 pies del potencial de aumento del nivel del mar global. Además podría ocasionar la desestabilización de los glaciares vecinos que tienen la capacidad de aumentar el nivel del mar en tres metros o 9.8 pies.

Por esta razón un equipo de 13 científicos de Estados Unidos y Gran Bretaña se internó por seis semanas en el glaciar entre finales de 2019 y principios de 2020 con el propósito de integrarse a la colaboración internacional del glaciar Thwaites. Considerada la campaña de campo más grande realizada en la Antártida.

Haciendo uso de un robot submarino bautizado como Icefin más datos de amarre y sensores monitorean la línea de conexión a tierra del Glaciar del Juicio Final. Específicamente desde donde el hielo del glaciar se encuentra con el océano.

Icefin's first science paper is out, part of a pair of papers from @GlacierThwaites ! https://t.co/Om4SYee7Wt

— Icefin (@IcefinRobot) February 15, 2023