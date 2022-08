Alarmantes conclusiones sobre la contaminación ambiental en EE. UU.

Washington, DC.- Un estudio concluyó que la contaminación ambiental del aire con gases emitidos por fábricas, sumado al tránsito de vehículos impacta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables en Estados Unidos, donde se etiquetan los hispanos, afroamericanos y asiáticos.

El estudio fue financiado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y la National Science Foundation (NSF), y se presentara en la reunión de otoño de la American Chemical Society.

Sally Pusede, investigadora principal del estudio y química atmosférica de The University of Virginia, detalló que su equipo usó observación satelital para determinar la calidad del aire en los vecindarios y sus variaciones diarias.

Parte de las conclusiones determinaron que la desigualdad en la calidad del aire en grandes ciudades de Estados Unidos, disminuye durante los fines de semana. Esto sucede por la reducción de repartos y entregas a domicilio. Especificamente con vehículos a combustible diésel.

