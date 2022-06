Retos y logros del sector de vehículos eléctricos

Toronto, Canadá.- Las ventas mundiales del sector de vehículos eléctricos ascendieron a 6.6 millones de unidades, es decir, el doble de 2020 y un 5.500% más que en 2012, según datos de la International Energy Agency (IEA).

Si bien es cierto que el sector de vehículos eléctricos tiene avances agigantados en todos los aspectos, también es cierto que es un sector que tiene muchos obstáculos, en parte gracias a sus grandes detractores.

Ver más: Intención de compra de autos eléctricos en EE. UU.

Por su parte, Tesla comenzó la entrega de sus primeros vehículos eléctricos, Model S, hace 10 años. Desde entonces, los vehículos eléctricos siguen experimentando una revolución irreversible, para dejar en el pasado a los motores de combustión.

A pesar de la larga carrera por competir en contra de los autos que consumen gasolina o diésel para moverse; la apuesta para muchos son las energías limpias y alternativas que le resten a la crisis climática.

🚨 World Energy Investment 2022 is coming out on 22 June

It will examine how investment is recovering after the shock of the pandemic, & how recent price spikes & supply chain pressures have affected energy spending across different sectors, technologies & regions

Stay tuned ⬇️

— International Energy Agency (@IEA) June 20, 2022