Restos descontrolados del cohete chino impactan contra la Tierra

Pekín, China.- Los restos del cohete de la Estación Espacial chino que transportaba el laboratorio Mengtian entró a la Tierra de manera descontrolada e impactó finalmente en el Océano Pacífico a las 10:01 UTC, según confirmó la U.S. Department of Defense.

Desde el 31 de octubre, fecha de lanzamiento del cohete, el USSPACECOM junto a la red de Operaciones de Seguimiento y Vigilancia Espacial de la UE (EUSST), vienen monitoreando la reentrada en la atmósfera terrestre de la pieza CZ-5B. Considerada parte central del cohete que disparó Mengtian.

Luego de varias vueltas a la Tierra y sobrevolar la Península Ibérica, el objeto que cuenta con 23 toneladas y de 30 metros de longitud cayó en el Océano Pacífico. Antes había obligado a cerrar varios aeropuertos de España.

Por su parte la red de vigilancia europea (EUSST), anteriormente había advertido esta mañana que el cohete perteneciente a la Estación Espacial China caerían hoy, 4 de noviembre, sobre la Tierra. Además, se aseguró que la probabilidad de que esta pieza espacial cayera sobre alguna zona poblada era estadísticamente «baja».

