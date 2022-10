Conclusiones del impacto de la nave DART

Washington, DC.- La NASA confirmó que el impacto de la nave DART contra el asteroide Dimorphos, ubicado a 11 millones de kilómetros de la Tierra, efectivamente consiguió desviar su trayectoria tal cual se había planteado.

Bill Nelson, administrador de la Agencia Espacial de Estados Unidos, detalló que antes del impacto, el asteroide Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en girar en torno a otro asteroide -más grande que él-, llamado Didymos.

En este sentido, Nelson haciendo mérito del logro de defensa planetaria explicó, «Hubiera sido un éxito si la hubiera ralentizado solo unos 10 minutos, pero la redujo de hecho 32 y modificó su trayectoria».

Se concluyó que la órbita de Dimorphos se acercó unos diez metros a Didymos, determinando que el cambio provocado en su trayectoria es permanente. Considerándose la primera vez en la humanidad que se cambió la ruta de un cuerpo celeste con el propósito de proteger la Tierra de un asteroide.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.

For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO

— NASA (@NASA) October 11, 2022