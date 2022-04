Reacción de Biden al primer sindicato de Amazon

Washington, DC.- El presidente Biden, está «feliz» luego de que lo empleados de Amazon en la ciudad de Nueva York, lograron crear el primer sindicato en Estados Unidos del gigante tecnológico, tras ganar las elecciones después de meses de trámites.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki recordó que Biden ofreció su apoyo a los sindicatos durante toda su carrera política, afirmando su respaldo a las mejoras laborales colectivas.

Por su parte, Psaki precisó, «El presidente está feliz de ver cómo los trabajadores se aseguran de que sus voces puedan ser oídas en las decisiones importantes que tengan que ver con el lugar de trabajo».

Al mismo tiempo, se expresó su amplio apoyo, «todos los trabajadores en todos los estados deben tener la opción de decidir de manera libre y justa si se unen a un sindicato y si negocian colectivamente con su empresa».

En conclusión, Psaki precisó, «Los trabajadores de Amazon de Staten Island (Nueva York) tomaron la decisión de organizar un sindicato y negociar por mejores trabajos y una mejor vida»

