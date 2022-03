Amazón ¿por fin contará con un sindicato?

Washington, DC.- Los empleados de un almacén de Amazon en Alabama, culminaron las consultas para determinar si deciden formar o no un sindicato, que en el caso de ser positivo sería el primero en Amazon en Estados Unidos.

Tras siete semanas de logística para que los empleados enviaran sus papeletas por email, las urnas, finalmente cerraron este viernes, y el conteo empezará el próximo lunes.

De repetirse la situación del año pasado, el proceso podría tardar varios días, incluso semanas. Recordando que esas votaciones fueron invalidadas por irregularidades.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos, autorizó en el mes de noviembre una segunda elección en el almacén de la localidad de Bessemer, en Alabama de Amazon.

