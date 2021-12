Primera sonda espacial de la NASA en»tocar» el Sol

Washington, DC.- Una sonda espacial de la NASA «tocó» el Sol por primera vez en la historia, cuando sobrevoló la atmósfera superior (la corona) de este astro y aprovechó a tomar muestras de partículas.

Este anunció de la NASA es un «parte agua» en cuanto a logros tecnológicos en materia espacial se refiere. La sonda protagonista de este hecho histórico es la sonda Parker Solar Probe.

Por su parte, el administrador asociado de la junta de misión científica de la NASA, Thomas Zurbuchen, en un comunicado celebró, «Que la sonda haya tocado el Sol supone un momento culmen para la ciencia solar y una proeza extraordinaria».

De esta manera, Zurbuchen también expresó que este logro permitirá a los investigadores estudiar la evolución del Sol y su relevancia en nuestro sistema solar. Al tiempo, que se podrá «replicar» conceptos básicos en el resto del universo.

☀️ Our #ParkerSolarProbe has touched the Sun!

For the first time in history, a spacecraft has flown through the Sun's atmosphere, the corona. Here's what it means: https://t.co/JOPdn7GTcv

#AGU21 pic.twitter.com/qOdEdIRyaS

— NASA (@NASA) December 14, 2021