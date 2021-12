Marcos Berríos: único hispano entre 12.000 aspirantes para ser astronauta

Miami, FL.- El puertoriqueño Marcos Berríos, de 37 años fue el único hispano seleccionado entre más de 12.000 solicitudes para convertirse en astronauta de la NASA, quedando en un listado de 10 aspirantes.

Asimismo, la NASA escogió a cuatro mujeres; Nichole Ayers, de 32 años, Christina Birch (35), Deniz Burnham (36) y Jessica Wittner (38) en el listado de 10 aspirantes.

Por otro lado, los hombres seleccionados son son el puertorriqueño Marcos Berríos, de 37 años, Luke Delaney, de 42 años, Andre Douglas, de 35 años, Jack Hathaway, de 39, Anil Menon, de 45 años, y Christopher Williams, de 38 años.

Se especificó que, la mayoría de los candidatos provienen de diferentes fuerzas militares, aunque también hay tres civiles. Al mismo tiempo, todos tienen una maestría en un campo de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Este último, era un requisito indispensable para la convocatoria.

