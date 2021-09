Nuevo dron que se empareja con aviones tripulados

Mojave, CA.- Un nuevo dron, desarrollado por la compañía Scaled Composites, subsidiaria de Northrop Grumman, es un mega proyecto, que le proporciona a Northrop la posibilidad de proponer su ‘candidato’ para participar en la licitación del proyecto Skyborg de la Fuerza Aérea estadounidense.

Para esta licitación, el consorcio Northrop, mostró su concepto del dron de combate “Modelo 437”, destinado a interactuar en pareja con una aeronave de combate pilotada.

Ver más: NASA inicia prueba de taxis aéreos para descongestionar las vías

La idea básica de Skyborg es que las aeronaves no tripuladas que acompañen a los aviones de combate, principales, sean lo suficientemente económicas como para permitirse perderlas en batalla.

De esta forma, podrán cumplir una variedad de tareas de peligro. Por ejemplo, volar delante para explorar el terreno o absorber el fuego enemigo en caso de que el grupo sea atacado.

Which Scaled aircraft design first flew in 2017, has a carbon copy twin that flew six months later, and is now on our portfolio? Model 401 Sierra! pic.twitter.com/lJgttx28px

— Scaled Composites (@ScaledC) September 9, 2021