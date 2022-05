Tetrapléjico de origen hispano condujo un auto de carreras

Miami, FL.- Aldan Zúñiga, un estudiante tetrapléjico de origen hondureño de la Universidad Miami Dade College, condujo un auto de carreras con la mente, gracias a una nueva tecnología que une a su cerebro con los mandos del auto.

Esta tecnología fue creada por Adaptive Motorsports, del neurocirujano Scott Falci, y el «Proyecto de Miami para curar la parálisis», de la Universidad de Miami.

Ver más: ¿Problemas con tu Tesla? ¡aquí la solución!

De esta manera, Zúñiga condujo un auto de carreras de NASCAR de 850 caballos de fuerza, en el circuito Pike’s Peak International Raceway en Colorado, solo impulsado por sus pensamientos.

El estudiante Zuñiga, sufrió una lesión en su médula espinal en un accidente automovilístico en el año 2013. En este accidente quedó sin la capacidad de usar sus extremidades, y solo tenía 16 años.

Zuñiga participó como colaborador para curar la parálisis ayudando a los investigadores a desarrollar tecnología para ayudar a los discapacitados a ejecutar sus tareas diarias. De esta manera, se apasionó por la tecnología que ahora lo llevó a estudiar programación informática en el Miami Dade College.

Here is some in car footage from the Brain-Controlled demonstration with Falci Adaptive Motorsports and The Miami Project to Cure Paralysis & The Buoniconti Fund to Cure Paralysis on Wednesday! Thank you to everyone that helped make it a reality. @BuonicontiFund @FalciAdaptive pic.twitter.com/x7vlNXKDIc

— PikesPeakINTLRaceway (@PPIR) May 20, 2022