¿Le interesa hacer pasantías en la OEA?

Charlotte, NC.- La Organización de los Estados Americanos (OEA), publica la única oportunidad de hacer pasantías y de esta forma adquirir experiencia laboral en una institución sólida y de renombre, en diferentes áreas en medio de un ambiente internacional y multicultural.

Al mismo tiempo, esta oportunidad también ofrece la posibilidad de aprender sobre la OEA; su misión, visión, valores, estructura y proyectos actuales en la región.

Como ya debe saber, la OEA es el principal foro político de la región que tiene como objetivo promover la democracia, derechos humanos, seguridad y el desarrollo integral en las Américas.

📢Interested in a virtual #OASinternship?

The application process for the virtual fall session

in Washington DC and National Offices opens on May 16.

ℹ️https://t.co/7n3d52h1Wf

Deadline: June 03, 2022

Participate and be part of the #OAS! pic.twitter.com/l0lnfdQQBe

— OAS (@OAS_official) May 14, 2022