Premios Oscar premiará a película más votada en Twitter

Los Ángeles, CA.- La Academia de Hollywood informó que desde este 14 febrero hasta el 3 de marzo de 2022, los Premios Oscar permitirá votar al público para homenajear a la película más votada por Twitter, por primera vez en la historia.

De modo que, los internautas de Twitter podrán votar por su película favorita por medio del hashtag #OscarsFanFavorite. Además, podrán seleccionar la escena favorita y publicarla bajo la etiqueta #OscarsCheerMoment.

Por si fuera poco, los mejores mensajes serán seleccionados para incluirlos en la retransmisión de la gala, que, por ahora, será el próximo 27 de marzo de 2022. Asimismo, la Academia sorteará tres viajes a la ceremonia de 2023 donde los concursantes tendrán la oportunidad de presentar uno de los premios.

Por su parte, Meryl Johnson, vicepresidenta de marketing digital de la Academia, expresó en un comunicado, «Los Oscar son una oportunidad de unir a personas de todo el mundo con su amor por el cine».

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.

Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP

— The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022