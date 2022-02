La comedia romántica «Marry Me» para disfrutar San Valentín

Los Ángeles, CA.- La comedia romántica «Marry Me», de Universal Pictures, está protagonizada por Jennifer Lopez, Maluma y Owen Wilson, y desarrolla una historia de amor que se estrenó tanto en las salas de cine como en Peacock, este 10 de febrero, en vísperas del Día de San Valentín.

La producción de este romance musical estuvo a cargo de Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina y John Rogers, y fue basada en la novela gráfica de Bobby Crosby.

La nueva producción de Jennifer Lopez narra la secuencia de una pareja de cantantes, que gozan de mucho éxito y están a punto de casarse. Por una parte, está Bastia, encarnado por el cantante colombiano Maluma; y la multifacética Jennifer Lopez, quien desarrolló a Kat Valdez.

I’m so excited! It’s finally here!!!! @MarryMeMovie is now in theaters!!! Let’s go to the movies this weekend ✨💍💒 @maluma pic.twitter.com/SyGnnOr0rY

— jlo 💍 (@JLo) February 10, 2022