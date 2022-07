Por seguridad Starbucks cerrará algunos locales

Nueva York, NY.- Starbucks anunció que cerrará 16 locales a finales de julio en varios estados de Estados Unidos debido a problemas de seguridad, del mismo modo, la decisión llega cuando Starbucks procura cambiar la cultura empresarial.

Este cambio empresarial se da bajo la administración del CEO interino, Howard Schultz que también tiene que manejar a la ola de empleados, por todo el país, que quieren sindicalizarse.

Por el momento, se sabe que Starbucks cerrará las siguientes tiendas: Los Ángeles, Filadelfia, Washington DC., y Portland.

En este sentido, un portavoz precisó que, «Después de una cuidadosa consideración, estamos cerrando algunas tiendas en lugares que han experimentado un alto volumen de incidentes desafiantes que hacen que sea inseguro seguir operando».

Asimismo en una carta enviada, este lunes, a los empleados, Debbie Stroud y Denise Nelson ambas vicepresidentas senior de operaciones en Estados Unidos, mencionaron la temática de la seguridad en algunas tiendas de Starbucks.

"This is the most important work ahead – and your input directly shapes our policies, programs and benefits to ensure you feel more supported and empowered…"https://t.co/YahdJubUz2

— Starbucks News (@StarbucksNews) July 11, 2022