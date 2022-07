$100.000 para 50 empresarios hispanos de Google Startups Latino Founders Fund

Charlotte, NC.- Google for Startups Latino Founders Fund anunció que 50 empresarios hispanos serán los beneficiarios para hacer crecer sus negocios, donde cada uno recibió $100.000 en efectivo, entre otros premios.

Google aprovechó este anuncio durante la conferencia de UnidosUS en San Antonio, Texas, celebrada este fin de semana. Se hizo hincapié en que no es un préstamo, es un incentivo monetario que los negocios no tendrán que devolver.

Al mismo tiempo el gigante tecnológico detalló que estos 50 empresarios hispanos recibirán créditos de Google Cloud. Por si fuera poco, también contarán con apoyo práctico para construir y repotenciar sus negocios.

Daniel Navarro, director del departamento de marketing de Google for Startups, adelantó que «desde que me uní a Google hace casi doce años, mi misión personal ha sido buscar nuevas formas para que Google brinde acceso y oportunidades a la comunidad latina».

Today, we’re thrilled to announce the first recipients of the $5M Latino Founders Fund, which will provide 50 Latino-led startups with capital, training and support. Learn more about the initiative’s impact: https://t.co/cVQ8gtv5CR #FundLatinoFounders

— Google for Startups (@GoogleStartups) July 11, 2022