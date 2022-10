Polémica entra Elon Musk y Twitter tendría su final

Nueva York, NY.- La polémica entre el multimillonario empresario Elon Musk y Twitter por fin parece que avanza a un desenlace que terminará en la compra de Musk de Twitter por el monto de $44.000 millones, tal cual se había anunciado el pasado julio.

De acuerdo con información de Bloomberg, asegura que el multimillonario presentó una nueva propuesta a Twitter por medio de una carta. En el documento, supuestamente, se supone el pago de $54.2 por cada acción.

Por su parte, el The Wall Street Journal añadió que la nueva información fue entregada por los abogados de Elon Musk, este lunes por la noche. Inmediatamente al hacerse pública la noticia, las acciones de la compañía subieron un 12%, suspendiéndose la actividad bursátil, temporalmente, por el brusco salto.

En este sentido, a las 12.20 hora local (16.20 GMT) los títulos de Twitter en The Wall Street el valor por unidad de Twitter se ubicó en $47.95. Sin embargo, Elon Musk no ha confirmado, ni desmentido este rumor, que le pondría el punto final a la polémica transacción de compra-venta de Twitter.

Tesla shares gave up some of their early Tuesday gains after reports emerged that Chief Executive Elon Musk agreed to proceed with the $44 billion takeover of Twitter. Twitter shares were halted. Follow our coverage. https://t.co/7zNn5cuuPG

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 4, 2022