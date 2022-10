Propietaria de Facebook e Instagram anuncia freno de contrataciones

Nueva York, NY.- La compañía propietaria de Facebook e Instagram, Meta decretó un freno a las contrataciones además pondrá en marcha otras medidas para reestructurar equipos y minimizar los gastos de la empresa, de acuerdo con el consejero delegado Mark Zuckerberg.

En este sentido, Mark Zuckerberg advirtió que para el 30 de junio tenía 83.500 empleados, además contrató a 5.700 personas en el segundo trimestre, lo que será una empresa más chica para el 2023.

Según los medios estadounidenses, publican sobre Zuckerberg, «Esperaba que la economía ya se hubiera estabilizado más claramente. Pero por lo que estamos viendo, todavía no parece que lo haya hecho, por lo queremos planificar de manera algo conservadora».

De esta manera, destacó que durante los primeros 18 años, la empresa creció rápidamente cada año. En cuando a esto, dijo, «y luego, más recientemente, nuestros ingresos se mantuvieron estables o ligeramente bajos por primera vez».

