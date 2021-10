NASA y SpaceX aplazan 24 horas el despegue del Crew-3

Miami, FL.- La NASA y la firma privada SpaceX anunciaron, este martes, que el despegue de la tercera misión comercial tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI), será en la madrugada del 31 de octubre, es decir casi 24 horas después de lo anunciado previamente.

Según informó la agencia aeroespacial estadounidense, el lanzamiento desde Cabo Cañaveral en Florida, de la misión Crew-3, con cuatro tripulantes a bordo, se efectuará ahora a las 2:21 horas del domingo 31 de octubre hora local (6.21 GMT).

Ver más: William Shatner estuvo al borde del espacio con Blue Origin

Launch Update ➡️ @NASA and @SpaceX are now targeting 2:21am ET Sunday, Oct. 31, for the #Crew3 mission to the @Space_Station.

Crew-3 is scheduled to arrive at the orbiting laboratory early on the morning of Monday, Nov. 1: https://t.co/Nwy0q5Vh8Y pic.twitter.com/ixE2LibKJp

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) October 19, 2021