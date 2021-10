Los MacBook Pro integran chips de 10 núcleos y recuperan puertos HDMI y SD

Cupertino, CA.- Los nuevos ordenadores MacBook Pro, de 14 y 16 pulgadas, presentados por Apple, este lunes, sorprendieron con la integración de microchips de diez núcleos de fabricación propia de la compañía, así como con la recuperación de puertos HDMI y SD, eliminados en el 2016.

Según Apple, la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) del M1 Pro, es hasta dos veces más rápida que la del M1, y la del M1 Max multiplica la velocidad por cuatro para que los usuarios profesionales puedan trabajar en procesos gráficos de alta complejidad.

Ver más: AccuWeather extiende al resto de América app de pronósticos de lluvia

Las computadoras se mostraron al público en un evento digital emitido desde la sede de la firma en Cupertino, California, en el que también se anunció la tercera generación de auriculares AirPods.

Los chips de diez núcleos han sido bautizados M1 Pro y M1 Max, y tienen una unidad central de procesamiento (CPU) hasta un 70% más rápida que la del anterior chip M1.

Get the news from the #AppleEvent here. Meet the new MacBook Pro and AirPods.⁰

Swipe to explore

— Apple (@Apple) October 18, 2021