La FDA autorizó software basado en IA para identificar el cáncer de próstata

Washington, DC.- la U.S. Food and Drugs Administration (FDA), autorizó la comercialización de un software para ayudar a los profesionales médicos que examinan los tejidos corporales (patólogos) en la detección de áreas sospechosas de cáncer de próstata.

El software, llamado Paige Prostate, es el primer software basado en inteligencia artificial (IA), diseñado para identificar un área de interés en la imagen de la biopsia de próstata con la mayor probabilidad de tener cáncer.

Por su parte, Tim Stenzel, M.D., PhD., director de la Oficina de Diagnóstico In Vitro y Salud Radiológica en el Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA, declaró, «Los patólogos examinan a diario biopsias de tejidos sospechosos de enfermedades, como el cáncer de próstata. La identificación de áreas de interés en la imagen de la biopsia puede ayudar a los patólogos a hacer un diagnóstico que informe el tratamiento adecuado».

Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aparte del cáncer de piel no melanoma, el cáncer de próstata es el más común entre los hombres de los EE. UU. También es una de las principales causas de muerte por cáncer entre los hombres.

De manera que, Paige Prostate es compatible para su uso con imágenes de portaobjetos escaneadas digitalmente mediante un escáner. Entonces, la imagen digitalizada puede ser visualizada usando un visor de imágenes de diapositivas.

