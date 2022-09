Limitan a fabricante de microchips Nvidia

Washington, DC.- Estados Unidos exigió a Nvidia, fabricante de microchips, restringir sus exportaciones a China con el objetivo de reducir el riesgo que los procesadores A100 y H100 puedan ser usados por las Fuerzas Armadas de China.

Inmediatamente de conocerse las exigencias del gobierno estadounidense, las acciones de Nvidia se desplomaron un 6.66%, hasta llegar a los $141 por título, en operaciones electrónicas.

De manera que, el gobierno de Estados Unidos exige, desde este momento, una licencia especial al fabricante Nvidia, para poder exportar sus productos a China. Particularmente sus chips A100 y los H100, lo que representa pérdidas de hasta $400 millones.

Esta licencia especial impuesta por el gobierno de Biden a Nvidia también es extensiva al mercado ruso, sin embargo, el fabricante de chip, por ahora no tiene cliente en este país.

A inicios de agosto, el presidente Biden expresó que China ya ha intentado impedir que salga la ley de fabricación de microchips. Ley, que el mismo Biden firmó con el fin de fortalecer la cadena de suministros y hacer de Estados Unidos más competitivo en la carrera tecnológica.

