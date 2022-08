Inversión millonaria para fabricación de chips en EE. UU.

Washington, DC.- Según The White House anunció que las empresas Micron (NASDAQ:MU) y Qualcomm (NASDAQ:QCOM), invertirán $44.200 millones en la fabricación de chips de Estados Unidos vinculados a las inversiones de ley aprobada por el Congreso impulsada por el presidente Biden.

De esta manera, se pretende subsidiar la fabricación de microprocesadores con la firma de este martes del presidente Biden. Inicialmente, tanto el Senado y la Cámara de Representantes dio el visto bueno subsidiando el $52.700 millones a la fabricación de microchips.

En un comunicado, The White House reveló que gracias al «estímulo» de esta ley se invertirán $40.000 millones para fabricar chips de memoria en el país. Así pues se crearán 8.000 nuevos empleos que incrementará la cuota de mercado de Estados Unidos de producción de chips de memoria del 2% al 10%.

También se anunció que la otra inversión es producto de un acuerdo entre Qualcomm y GlobalFoundries. Aquí se destinarán $4.200 millones para ampliar fábrica que GlobalFoundaries para elaborar microprocesadores en Nueva York.

Happening Now: President Biden delivers remarks and signs into law the CHIPS and Science Act of 2022. https://t.co/lk3uGKDJxO

La ambiciosa ley de política industrial aprobada por el Congreso prevé una inversión de $280.000 millones, de los que 52.700 millones van a la construcción y ampliación de fábricas estadounidenses para la fabricación de chips; gozando de subsidios y créditos adicionales.

Thank you @POTUS for signing the #CHIPSAct into law. Historic investment in U.S. semiconductor manufacturing, supply chain resiliency & R&D leadership are core to U.S. growth, competitiveness & security. Thanks also to Congressional leaders, especially @senschumer, @sentoddyoung.

— Cristiano R. Amon (@cristianoamon) August 9, 2022