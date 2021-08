La NASA está reclutando para misión de un año a Marte

Cabo Cañaveral, FL.- La National Aeronautics and Space Administration (NASA) anunció, este viernes, que está reclutando voluntarios en Estados Unidos, para participar en ejercicios de simulacro.

Los ejercicios consisten en simular las condiciones del planeta Marte, en uno de sus centros en Texas. Resalta, la NASA, que sería a partir del otoño de 2022.

De manera que, los seleccionados serán sometidos a simulacros de situaciones de estrés en el espacio. Esto, que ayudará a investigar métodos y tecnologías que sirvan para resolver y evitar problemas potenciales en misiones tripuladas.

En primera instancia, habrá tres simulacros y en cada uno participarán cuatro voluntarios. Los experimentos se desarrollarán en un módulo habitacional impreso en 3D de 158 unos metros cuadrados.

Asimismo, los voluntarios tendrán que participar en supuestos paseos espaciales y llevar a cabo tareas de investigación científica. Así como probar controles de realidad virtual y robóticos.

