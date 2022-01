La misión Tianwen-1 envió imágenes de Marte

Pekín, China.- La China National Space Administration (CNSA) hizo público cuatro nuevas imágenes de Marte enviadas por la misión Tianwen-1, que es la primera misión del país asiático en llegar a la superficie de Marte.

Asimismo, dos de las fotos muestran al orbitador que ayuda en las comunicaciones entre el explorador, en la superficie de Marte y la Tierra.

De esta forma, explicó la CNSA que la imagen que enseña el cuerpo entero del orbitador fue captada por una cámara lanzada desde la nave.

Por otro lado, las otras dos imágenes incluyen una de la superficie estéril rojiza marciana y otra del polo norte marciano, cubierto de hielo. Del mismo modo, en la imagen de la superficie de Marte, se ven partes del «Zhurong».

