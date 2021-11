JP Morgan demanda a Tesla por tuits de Elon Musk y le reclama $162,2 millones

Nueva York, NY.- El banco de inversión JP Morgan demandó a Tesla y su CEO, Elon Musk, por incumplir con el pago acordado en 2014 a través de warrants, una especie de bonos que permiten al poseedor comprar acciones de la compañía en un precio fijo en una fecha determinada.

Asimismo, la demanda por 162,2 millones de dólares fue iniciada en una corte federal de Manhattan y señala que la empresa de Musk habría «flagrantemente» incumplido el pago de warrants que el banco obtuvo en 2014.

De esta manera, estos activos tienen varias cláusulas que garantizan que no pierdan su valor por situaciones financieras externas. Por ejemplo, una establece que si al momento del cobro de los warrants éstas valen menos que las acciones de Tesla, la firma se compromete a pagar al portador la diferencia.

Precisamente la demanda señala un evento que alteró de manera importante las finanzas de la empresa. Un tuit de Musk, de 2018. Aquí, anunció que vendería las acciones de Tesla a un precio de 420 dólares. 17 días después, el empresario retiraría la oferta lo que abonó aún más a la volatilidad de sus acciones.

