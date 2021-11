Twitter lanza su servicio de suscripción en EE. UU. por $2,99 al mes

San Francisco, CA.- Twitter anunció, este martes, el lanzamiento de su primer servicio de suscripción en el mercado estadounidense, que tiene un costo de $2,99 al mes y ofrece a los usuarios pequeñas ventajas y herramientas adicionales a las de la plataforma gratuita.

La firma de San Francisco informó en su blog corporativo que Twitter Blue ya está disponible en EE. UU. y Nueva Zelanda, además de Australia y Canadá, donde la empresa presta el servicio de suscripción desde junio.

Ver más: Facebook cambia de nombre a Meta, sin efecto para sus usuarios

Twitter Blue ofrece a los suscriptores tres cambios principales con respecto a la versión gratuita. Inicialmente, carpetas que organizan los tuits, la posibilidad de modificar mensajes antes de que se publiquen y finalmente un modo de lectura.

Asimismo, las carpetas son un nuevo sistema para organizar tuits favoritos como si de una biblioteca se tratase. También, con categorías personalizables como «divertidos», «bonitos», «películas» o «cosas para comprar».

It’s time to flex those Twitter fingers and take it to the next level 💪

Twitter Blue is now available for subscription in the US, New Zealand, Canada, and Australia on iOS, Android, and web pic.twitter.com/if3wXfoGpB

— Twitter Blue (@TwitterBlue) November 9, 2021