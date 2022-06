Importantes anuncios de Google en la IX Cumbre de las Américas

Los Ángeles, CA.- Google en el marco de la IX Cumbre de las Américas anunció que invertirá $1.200 millones en Latinoamérica, con el propósito de apalancar el desarrollo económico de la región por medio de la transformación digital.

Así lo explicó Sundar Pichai, consejero delegado de la entidad en la Cumbre de las Américas. Además, adelantó la puesta en marcha del cable de conectividad submarino Firmina, que estará operativo para el 2023.

Ver más: Estado financia proyecto que avanza en ciberseguridad

De esta manera, Pichai precisó, «Llevamos en América Latina desde 2005 y siempre la hemos considerado como una de las regiones más importantes para nosotros. (…) Pero también hemos visto cómo la región se vio impactada desproporcionadamente por la pandemia con una cuarta parte de las muertes a nivel mundial. Sabemos que hay mucho por hacer, el potencial de la región es inmenso».

Además añadió en su intervención en la Cumbre de las Américas, «Vemos muchos países capaces, a los que llamamos ‘velocistas digitales’, que de manera efectiva al invertir en la economía digital pueden impulsar el crecimiento».

New Google Workspace for Education features like Picture-in-Picture and Auto-Transcribe in Google Meet give more control to educators and enhance learning for all students. Get the latest updates from #TheAnywhereSchool ↓ https://t.co/WCYgPIIYQo

— Google (@Google) June 7, 2022