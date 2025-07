Charlotte reduce 22% el robo de vehículos

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) anunció una buena noticia para los conductores de la ciudad: Los robos de vehículos han disminuido un 22% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este dato positivo llega justo a tiempo para reforzar la campaña nacional, ya que julio es el Mes de Prevención del Robo de Vehículos en todo el país.

