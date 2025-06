Nació el bebé de la estadounidense con muerte cerebral

Georgia.- Una mujer estadounidense embarazada con muerte cerebral, dio a luz a su pequeño hijo de forma prematura, en Georgia.

El caso de la mujer identificada como Adriana Smith ha causado revuelo en Estados Unidos, especialmente en Georgia, por la legislación antiaborto en diversos estados.

Smith se encontraba conectada a soporte vital desde el mes de febrero, debido a las restricciones legales por la ley estatal, la cual prohibió la interrupción del embarazo a partir de la detección de actividad cardíaca en el embrión.

Sin embargo, el viernes 13 de junio, los médicos el Hospital de la Universidad de Emory tuvieron que realizar una cesárea de emergencia, y nació el pequeño bebé, quien pesó menos de un kilo y se encuentra en la Unidad de Cuidados Neonatales.

Medios de comunicación indicaron que el bebé fue llamado por los familiares como Chance, y pidieron oraciones de sanación para el nuevo bebé, quien esta luchando en el hospital.

NEW: Adriana Smith's family shared this with us today. They show her final moments on life support, and a tragic goodbye with her son Chase.

Smith was pregnant but past Georgia's six week limit on abortions when she was declared brain dead. Dr's delivered her baby on Friday pic.twitter.com/OdbBpNTtVx

— Doug Reardon (@ReardonReports) June 17, 2025