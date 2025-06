Organización Trump anuncia su nueva compañía «T1 Mobile»

Washington.- La Organización Trump anunció el lanzamiento oficial de su compañía de telefonía llamada “T1 Mobile”.

A través de sus redes sociales indicaron que la nueva empresa estará dirigida a consumidores estadounidenses, tras su más reciente incursión en el mercado tecnológico.

De la misma manera, destacaron que en los próximos meses darán a conocer un smartphone dorado de alta gama.

“Anunciamos Trump Mobile, un nuevo servicio celular transformador diseñado para brindar conectividad de primer nivel, valor inigualable y un servicio típicamente estadounidense para las personas más trabajadoras de nuestro país”, señalaron en sus redes sociales.

📲Announcing Trump Mobile, a transformational, new cellular service designed to deliver top-tier connectivity, unbeatable value and all-American service for our nation’s hardest-working people.🇺🇸

Visit https://t.co/L8R8m1vvA9 to learn more. pic.twitter.com/rAPICObtKr

— The Trump Organization (@Trump) June 16, 2025