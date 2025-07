Incautan autos de lujo valorados en $1,5 millones en Charlotte

Charlotte, NC.- Un operativo conjunto entre el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte (SHP) desarticuló una peligrosa red de carreras callejeras el viernes 27 de junio, con resultados impactantes. La acción coordinada movilizó a más de 40 agentes y culminó con la incautación de cinco autos de lujo, tres de ellos vinculados a grupos nacionales conocidos por estas prácticas ilegales.

On Friday, June 27th, the Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) along with the North Carolina State Highway Patrol (SHP) conducted a joint street racing operation. Over 40 law enforcement personnel came together to combat this dangerous trend in our community.

