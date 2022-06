Estado financia proyecto que avanza en ciberseguridad

Miami, FL.- Un proyecto que desarrolla herramientas de ciberseguridad de la Florida International University in Miami (FIU) recibió $2 millones para, «prevenir, detectar y mitigar los ataques» cibernéticos a los sistemas energéticos de Estados Unidos.

De esta manera el aporte económico, proveniente de fondos federales, es parte del proyecto, «Herramientas habilitadas de inteligencia artificial (artIT)». Inherente al Department of Energy (DOE), con la finalidad de defender las redes eléctricas de EE. UU.

La FIU, explicó que, «el desarrollo de técnicas y análisis de inteligencia artificial que identifiquen ataques en tiempo real. Además de la creación de controladores inteligentes». Además, detalló que el propósito es, «mejorar la resistencia a los ataques contra el sistema de energía«.

Asimismo, en pasos próximos del proyecto, el equipo de investigadores de la FIU, validará y probará las herramientas. En colaboración con socios industriales y de servicios públicos».

