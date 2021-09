Facebook y Ray-Ban lo hicieron realidad ¡Gafas Inteligentes!

San Francisco, CA.-Facebook y Ray-Ban anunciaron, este jueves, el primer fruto de su alianza. Unas gafas inteligentes que entre otras cosas toman fotografías y graban video, pero los anticipados anteojos de realidad aumentada tendrán que esperar.

Tanto el gigante de las redes sociales y el fabricante de gafas de sol, llevan trabajando juntos en varios proyectos desde 2019. Según, el propio consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, confirmó la colaboración en julio de este año.

El anuncio de hoy, sin embargo, queda lejos del gran objetivo que la empresa de la red social tiene entre ceja y ceja: unas gafas de realidad aumentada. Que tengan la capacidad de “imprimir” información de utilidad y entretenimiento sobre la mirada de quien las usa.

Welcome back to the moment. ​

Discover our first generation of smart glasses that keeps you connected. So you can keep your eyes on the world around you. ​

Created in collaboration with @Facebook, #RayBanStories are the new way to capture, share and listen. pic.twitter.com/Oe2VBJctUW

— Ray-Ban (@ray_ban) September 9, 2021