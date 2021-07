Facebook y Ray-Ban confirman lanzamiento de lentes inteligentes

California, SC.- Facebook ha confirmado la asociación con Ray-Ban para comercializar sus propias lentes inteligentes. Así lo confirmó en una llamada, el propio Mark Zuckerberg.

El CEO de Facebook, además de informar sobre los resultados financieros de la compañía, aseguró que su próximo producto serán este par de lentes inteligentes, comercializadas en colaboración con la firma Ray-Ban.

Si bien Zuckerberg no ha dado más detalles sobre el lanzamiento de estos lentes, es de esperar que estas usen un factor de forma similar al de unas gafas de sol pero con funciones inteligentes, tal y como vimos con sus gafas holográficas presentadas el año pasado.

Sin embargo, ya Zuckerberg había mencionado sobre su proyecto de unos lentes inteligentes, estableciendo su apuesta clara por el sector de la realidad aumentada.

Sit back and relax. It's just you and your Ray-Ban.#YouAreOn pic.twitter.com/OszTco2hnw

— Ray-Ban (@ray_ban) July 30, 2021