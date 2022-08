FAA recibirá comentarios sobre dimensiones de asientos de los aviones

Charlotte, NC.- El Congreso de Estados Unidos ordenó a la Federal Aviation Administration (FAA), establecer las dimensiones mínimas para los asientos de los aviones, ya que a lo largo de años han disminuido sus tamaño para aumentar la capacidad de pasajeros.

Sin embargo, esta práctica cada vez más frecuente entre las aerolíneas perjudica, especialmente, a los viajeros de talla grande. De esta manera, las cabinas de los aviones se convierten en un problema de comodidad y de seguridad.

Bajo esta presión, la agencia FAA hizo el anuncio de la creación de una nueva regulación sobre el tamaño de los asientos. De esta manera, habrá un período de comentarios por 90 días durante el cual la FAA recibirá los comentarios sobre los futuros estándares de tamaños de asientos de avión.

La agencia FAA, en un comunicado precisó, «El Congreso ordenó a la FAA que, después de la notificación y los comentarios, emita dichas reglas para las dimensiones mínimas de los asientos de los pasajeros que son necesarias para la seguridad de los pasajeros».

FAA Will Be Taking Public Comments On Minimum Seat Size Standards https://t.co/apx5xGsTdc via @flyersrights

— FlyersRights (@FlyersRights) July 29, 2022