Extraña aparición de Elon Musk en el B20

San Francisco, CA.- El actual propietario de Twitter, Elon Musk hizo una extraña aparición en el B20, Cumbre de Empresarios simultánea al G20 celebrada en la isla turística de Bali, en Indonesia, donde se muestra como una imagen fantarmagórica de color rojizo y un marco oscuro

Antes de proyectar la imagen de Elon Musk en la Cumbre de Empresarios, Anindya Bakrie, empresario y moderador indonesio precisó, «Hemos tenido un corte de luz tres minutos antes de la llamada. Por eso estoy completamente a oscuras».

Como respuesta a las razones por las cuales no asistió a la isla, el nuevo dueño de Twitter, insistió, «volumen de trabajo incrementó bastante recientemente», específicamente, haciendo referencia a la reciente compra de la red social.

Posteriormente, comentó algunas cosas sobre la controversial transacción, que luego provocó el despido masivo de miles de empleados. Además de su nueva idea de una nueva tarifa para las cuentas verificadas de Twitter.

Elon Musk offers vision for the future that includes aliens, deep tunnels and rocket tourism.

Sitting in the dark, wearing an Indonesian batik shirt and surrounded by candles, the seemingly disembodied Twitter owner appeared by video link at the #G20https://t.co/qlYtS173dK pic.twitter.com/5aJZxeP3gM

— AFP News Agency (@AFP) November 14, 2022