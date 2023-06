Esperado lanzamiento del revolucionario Vision Pro de Apple

Cupertino, CA.- El lanzamiento del Vision Pro de Apple impresionó a los analistas por su altísima tecnología, aunque no dejaron de advertir que el uso generalizado en el público de este casco de realidad aumentada no será hasta dentro de unos años.

Con un precio de $3.499 el Vision Pro de Apple marcó la primera línea de productos nuevos, desde el lanzamiento del Apple Watch en 2015.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple se aventuró prever que este producto de Apple, puede desencadenar el inicio del lanzamiento de una tanda de productos relacionados a la «computación espacial».

La alta tecnología del Vision Pro de Apple, presenta un dispositivo que combina el contenido digital con el mundo físico. La misma revolución que representó el iPhone para los dispositivos móviles en el momento de su lanzamiento.

Welcome to the era of spatial computing with Apple Vision Pro. You’ve never seen anything like this before! pic.twitter.com/PEIxKNpXBs

— Tim Cook (@tim_cook) June 5, 2023