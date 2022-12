Epic Games de Fortnite pagará multa de $275 millones

Washington, DC.- La empresa de videojuegos Epic Games de Fortnite pagará una multa de $275 millones, como parte de un acuerdo con la U.S. Department of Justice (DOJ) por, supuestamente, haber violado la privacidad de menores de edad cuando recopilaba información para este juego.

De este modo, el DOJ en comunicado anunció que el acuerdo que también fue aprobado por la Federal Trade Commission (FTC). Para finalizar, el acuerdo tiene que ser aprobado por el Tribunal Federal de Carolina del Norte, encargado del caso.

Ver más: WhatsApp permitirá usar el mismo número en dos celulares

Por el momento, esta multa es la más alta impuesta por la violación de la Ley de Protección de Menores en Internet del país. Además, en la demanda el DOJ alegó que Epic Games recopiló esta información personal, conscientemente.

De acuerdo con el comunicado, los datos personales incluyen nombres y correos electrónicos. Incluso, Epic Games ya tenía estos datos rastreados para verificar su actividad en el videojuego, donde se puede verificar el historial de compras, listas de amigos, etc.

Epic Games Inc., Developer of Fortnite Video Game, Agrees to $275 Million Penalty and Injunction for Alleged Violations of Children’s Privacy Lawhttps://t.co/rZVrcRA4eX

— DOJCivil (@DOJCivil) December 19, 2022