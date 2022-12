Gobernador de EE. UU., prohíbe uso de TikTok

Washington, DC.- Larry Hogan, gobernador de Maryland emitió una directiva de emergencia donde se prohíbe el uso de TikTok en dispositivos y redes del gobierno estatal, considerándose el último republicano en tomar drásticas medidas contra la red social china TikTok.

Apenas la semana pasada, Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, firmó una orden ejecutiva donde se prohíbe los mismo. Es decir, Noem prohibió a los empleados y contratistas estatales instalar o usar TikTok en dispositivos del estado.

Ver más: U.S. Air Force actualizará su flota con el avión bombardero nuclear B-21

Por su parte, Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur solicitó, el pasado lunes, a una agencia estatal la prohibición de TikTok en los smartphone y computadoras del gobierno estatal.

En este sentido, la prohibición del gobernador Hogan cubre numerosos productos y plataformas con influencia china y rusa. Sin embargo, esta decisión no es por capricho sino que obedece a que estas plataformas tienen un «nivel inaceptable de riesgo de ciberseguridad para el estado».

Today, the State of Maryland is issuing an emergency cybersecurity directive to prohibit the use of certain Chinese and Russian-influenced products and platforms in state government—including TikTok.

Details: https://t.co/K6mzeR9UU7 pic.twitter.com/G5L8k8Mg93

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) December 6, 2022