Enorme red que recoge los plásticos del océano

Róterdam, Holanda.- Una nueva red de plásticos, fue creada por Ocean Cleanup, y será usada para recoger los diferentes plásticos en los océanos del mundo.

Se trata de una enorme red, en forma de “U”, de 800 metros de largo. Desde las puntas de la “U”, dos embarcaciones mueven toda la estructura.

Inicialmente, el System 001, apodado Wilson, comprendía una barrera flotante en forma de “U”. Con una larga falda de 600 metros por tres metros unida debajo.

Our first large-scale system (800m length), Jenny, has been deployed in the Great Pacific Garbage Patch for the first time.

This was the first of more than 70 tests planned for the next 6 weeks. pic.twitter.com/NatOahXNvD

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) August 10, 2021