Elon Musk es parte de la Junta Directiva de Twitter

San Francisco, CA.- El fundador de Tesla, Elon Musk, ya es parte de la Junta Directiva de Twitter, tras adquirir un 9.2% de la plataforma y prometió, «mejoras significativas», en los próximas meses.

Por su parte, Parag Agrawal, en un mensaje difundido por Twitter, el director ejecutivo, publicó, “Estoy emocionado de compartir que vamos a nombrar a Elon Musk miembro de nuestra junta”.

Además, Agrawal, “Él es tanto un creyente apasionado como un intenso crítico del servicio, que es exactamente lo que necesitamos en Twitter, y en la sala de juntas, para fortalecernos a largo plazo. ¡Bienvenido Elon!”.

Como respuesta, Musk, respondió sin ofrecer más detalles, «para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses».

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022