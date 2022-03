Después de 40 años reaparece el murciélago Rhinolophus hilli

Miami, FL.- La organización Bat Conservation International (BCI), comprometida con la protección de los murciélagos, anunció que un equipo de científicos de distintos países redescubrió en Ruanda, una especie de murciélago que se creía extinta llamada, Rhinolophus hilli.

De esta manera, esta especie no había sido observada durante los últimos 40 años. Sin embargo, Bat Conservation International, con sede en Texas, logró grabar por primera vez para el oído humano sus llamadas de geolocalización.

Asimismo, el redescubrimiento de la especie también conocida como, «herradura de Hill», tuvo lugar en la selva húmeda del Parque Nacional Nyungwe. Por su parte, la BCI dio a conocer el descubrimiento por medio del Global Biodiversity Information Facility (GBIF), luego de los trámites respectivos para comprobar que realmente se trataba de esta especie.

En este sentido, la directora de investigación del BCI, Winifred Frick, precisó, «Supimos de inmediato que el murciélago que habíamos capturado era inusual y notable. Los rasgos faciales estaban exagerados hasta el punto de lo cómico. Los murciélagos de herradura se distinguen fácilmente de otros murciélagos por su forma de herradura característica y las aletas de piel especializadas en sus narices».

Volume up to hear the first ever recording of the Hill's horseshoe bat (𝘙𝘩𝘪𝘯𝘰𝘭𝘰𝘱𝘩𝘶𝘴 𝘩𝘪𝘭𝘭𝘪) echolocation call. This recording was taken during our expedition to find the "lost" species which had only been seen twice, last in 1981.

📷 Dr. Winifred Frick pic.twitter.com/dGgIlFNTpE

— Bat Conservation International (@BatConIntl) March 8, 2022