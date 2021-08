Hybrit: primer acero del mundo fabricado sin combustibles fósiles

Suecia, Estocolmo.- El primer acero del mundo libre de fósiles ya se encuentra disponible gracias a la pionera labor de SSAB. Asimismo, el avance en esta tecnología Hybrit se debe a la asociación entre SSAB, LKAB y Vattenfall.

El fabricante sueco de automóviles Volvo, es el primer cliente que recibe el nuevo material. Un paso importante hacia una cadena de valor completamente libre de fósiles para la fabricación de hierro y acero.

Por su parte, el Ministro de Comercio e Industria de Suecia, Ibrahim Baylan, celebró la iniciativa y recalcó el interés de “convertirse en el primer estado de bienestar sin fósiles del mundo”.

We have now delivered the world’s first fossil-free steel made with hydrogen instead of coal and coke, and we’re taking the first step towards a completely fossil-free value chain. #SSAB #HYBRIT #fossilfreesteel #LKAB #Vattenfall pic.twitter.com/FItL94FRSq

— SSAB (@SSAB_AB) August 20, 2021