Cohete anónimo en modo de basura espacial impactó contra la Luna

Washington, DC.- Un cohete a la deriva, considerado como basura espacial, impactó contra la superficie de la Luna, este viernes 4 de marzo, dentro del cráter llamado Hertzsprung, considerándose un hecho inédito en la industria espacial o por lo menos que haya sido registrado.

Aunque el hecho suene como algo terrible, que por cierto lo es, los científicos también prefieren sacarle valor al suceso. Pese a que los astrónomos están más interesados en comprender la presencia de hielo en los extremos polares de la Luna, también es atractivo estudiar el choque del cohete contra el subsuelo lunar.

No obstante, la evidencia de este hecho no será revisado a profundidad hasta que dos satélites sobrevuelen sobre el lugar del impacto. De este modo, se podrá fotografiar el cráter del choque y estudiar lo posible.

Por su parte, el radar del Sistema Solar Goldstone de California tiene la capacidad para observar el cohete desde antes del impacto. Por su parte, el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), de la NASA está destinado a encontrar los posibles cambios por el impacto en la exosfera lunar. A su vez, está compuesta por una capa delgada de gases.

