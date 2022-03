Cómo fue el despegue del satélite metereológico GOES-T

Miami, FL.- El satélite ambiental de alta definición GOES-T, fue lanzado, este martes, a bordo de un cohete Atlas V 541, de la compañía United Launch Alliance (ULA), desde Cabo Cañaveral, Florida, como parte de un proyecto que medirá con precisión el riesgo de desastres naturales en el oeste de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Pacífico.

Según la web de le ULA, el Atlas V 541, lleva acoplado el GOES-T de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), con la finalidad de viajar hasta, «una órbita de transferencia geosincrónica optimizada».

Por su parte, este tercer satélite de la serie GOES-R, proporcionará a la NASA y la NOAA, «imágenes continuas y mediciones atmosféricas del hemisferio occidental de la Tierra», mediante una cámara de última generación. Al mismo tiempo, el satélite hará mediciones más precisas y anticipadas de huracanes, tormentas eléctricas y tornados.

A new satellite is on its way to geostationary orbit, where it will help meteorologists better predict local weather & issue life-saving forecasts as storms develop. @NASA_LSP managed today's launch of the @NOAA GOES-T mission aboard a @ULALaunch rocket: https://t.co/u2YLIFR5Nz pic.twitter.com/0RB05LgfgT

— NASA (@NASA) March 2, 2022