En horas un asteroide pasará muy cerca a la Tierra

Washington, DC.- Este viernes, 4 de marzo, un asteroide etiquetado por la NASA como, «potencialmente peligroso» pasará muy cerca de la Tierra, así lo anunció la reconocida The Virtual Telescope Project.

De este modo, el asteroide clasificado como 138971 (2001 CB21), se acercará a unos 4.5 millones de kilómetros de la Tierra. Es decir, comparándose con la distancia que pasa la Luna por la Tierra, determinó que no es identificado como un suceso de riesgo.

Por tal razón, las conclusiones del proyecto indican que la distancia es, “relativamente cercano y obviamente seguro”. Ya que el cuerpo celeste pasará a unas tres veces la distancia lunar promedio.

Al mismo tiempo, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, estimó que el diámetro del asteroide está entre los 190 y los 430 metros. Además, anunció que el asteroide estaría pasando a una velocidad aproximada de 43.236 kilómetros por hora alrededor de la Tierra.

