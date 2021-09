Zoom agregó servicio de traducción en vivo

San José, CA.- En la conferencia anual Zoomtopia, este lunes, Zoom presentó varias características nuevas para la plataforma de video chat, con el objetivo de ayudar a sus millones de usuarios.

Estas actualizaciones incluyen transcripción y traducción en vivo y en varios idiomas para llamadas de Zoom.

Asimismo, la plataforma utilizará el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para transcribir primero el lenguaje hablado, y luego cada participante podrá traducirlo a su propio idioma.

Así lo dijeron su ejecutivos durante una llamada de prensa. Este mes estará disponible una versión beta, y la función debería estar disponible para fin de año.

