8.3 millones de hogares y empresas carecen de banda ancha de alta velocidad

Washington, DC.- La Federal Communications Commission (FCC) presentó su mapa nacional de acceso de banda ancha donde desveló que más de 8.3 millones de hogares y empresas de Estados Unidos, no tienen acceso a Internet de alta velocidad.

Del mismo modo, la FCC aumentó sus proyecciones de hogares y negocios sin acceso en por lo menos 330.000 ubicaciones. Para el 2021, el Congreso aprobó $42.450 millones en subvenciones para que los estados y territorios amplíen su infraestructura.

Por su parte, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) del U.S. Department of Commerce, insistió que planea anunciar antes del 30 de junio, una propuesta para asignar las subvenciones de infraestructura de banda ancha en el territorio nacional.

Del mismo modo, la NTIA precisó, «Continuaremos monitoreando las actualizaciones de la FCC a los datos de disponibilidad para asegurarnos de hacer una asignación bien informada de estos fondos vitales».

