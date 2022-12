Zantac alivia su valoración tras acusación de causar cáncer

Londres, Reino Unido.- El juez Robin Rosenberg en West Palm Beach, Florida desestimó, aproximadamente, 50.000 reclamos al medicamento Zantac en un Tribunal Federal, haciendo que el valor de GSK (GSK.L), Sanofi (SASY.PA) y Haleon (HLN.L) aumentará en $14 mil millones este miércoles en la mañana.

Las acciones de estas tres farmacéuticas se vieron afectadas negativamente luego de que analistas advirtieron de que el medicamento para la acidez estomacal Zantac producía cáncer.

Ver más: FTX derrochó más de $300 millones en bienes raíces de Bahamas

Así mismo los analistas de Morgan Stanley estimó que el impacto total del litigio de Zantac podría orbitar los $45 mil millones. Lo que dificultará que los fabricantes de medicamentos debatieron entre aumentar el gasto en investigación y desarrollo o apostar a las acciones biotecnológicas bombardeadas con fusiones y adquisiciones.

Por el momento la apuesta es inyectar optimismo en el pensamiento de los inversores farmacéuticos. Pese a que los inversores están preparados para lo peor con Zantac por su rápida liquidación de agosto. Aunque esta decisión pudo estar justificada por el precedente de Bayer, donde el 2020 acordó pagar $10.9 mil millones para resolver demandas.

Cancer kills 1.3 million people annually in the EU alone, and this number is expected to increase by 25% by 2035. Finding new ways to tackle it is critical, and we’re making strides: https://t.co/fIojnQqpRQ pic.twitter.com/7PZYcPnM9n

— Sanofi (@sanofi) December 8, 2022